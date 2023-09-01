AjansHaber.com.tr Gündem MİT'ten nokta operasyon!

MİT'ten nokta operasyon!

MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT'in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK/KCK terör örgütüne göz açtırmıyor. Geçmiş dönemde yakın akrabalarının etkisiz hale getirildiği öğrenen 'Rezan Botan' kod adlı Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak'ta Mahmur kampına gittiği belirlendi. PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı!
Eski Bakan Kutbettin Arzu'dan acı haber!
Akaryakıta indirim geliyor!
Memur zammında düğüm bugün çözülüyor
İl potansiyeli yüksek 67 ilçe belirlendi!
Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!
Ali Sabancı, 5 günün sonunda uyandırıldı!