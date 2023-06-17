MİT'ten nokta operasyon!
MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi. Ocaklı'nın Bursa'da terör saldırısını gerçekleştiren isimlerden olduğu bildirildi
MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi. Ocaklı'nın Bursa'da terör saldırısını gerçekleştiren isimlerden olduğu bildirildi
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