MİT'ten nokta operasyon: Cahit Aktay yok edildi!

MİT, operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

MİT, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.