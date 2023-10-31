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MİT'ten nokta operasyon: Cahit Aktay yok edildi!

MİT, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

MİT, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

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