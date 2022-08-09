MİT'ten Irak'ın kuzeyine bir nokta operasyon daha!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in son aylarda Irak ve Suriye'de düzenlediği nokta operasyonlarda terör örgütü ağır kayıplar verdi. Ardı ardına sözde üst düzey yöneticilerini kaybeden terör örgütü büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.
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