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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu "Redur Baz" kod adlı Hasan Seburi'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne geçen yıl İran'dan katılıp, istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı belirlenen terörist Seburi'nin, Irak'ın Süleymaniye kentindeki faaliyetleri tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terörist, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

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