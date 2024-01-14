MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne geçen yıl İran'dan katılıp, istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı belirlenen terörist Seburi'nin, Irak'ın Süleymaniye kentindeki faaliyetleri tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terörist, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.