MİT'ten Hakurk'ta nefes kesen operasyon!
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün azalıyor. Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.
MİT'ten yeni operasyon
Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden birinin de Irak'ın kuzeyi olduğu biliniyor.
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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