MİT'ten Hakurk'ta nefes kesen operasyon!

Terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün azalıyor. Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.

MİT'ten yeni operasyon

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden birinin de Irak'ın kuzeyi olduğu biliniyor.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.