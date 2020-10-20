MİT'in yakaladığı BAE ajanının faaliyetleri deşifre edildi

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Filistin asıllı Ürdün vatandaşı ajan Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın faaliyetleri tek tek deşifre edildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre BAE ajanı Al Astal 7 yıldır Türkiye'deydi. Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfı ile sızdı, bilgi ve belge topladı. Aslında Türkiye'deki BAE karşıtlarını raporladı.

BAE ajanı yakalandı



🔹Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), BAE adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı.



🔹7 yıldır Türkiye'de olan BAE ajanı Al Astal, Türkiye'deki BAE karşıtlarını raporladı. pic.twitter.com/VTSuGOk5EA — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 20, 2020

Dubai ajanı, Türkiye’nin tüm dünyada özellikle İslam coğrafyasındaki ilişkilerine ilişkin bilgi aktardı.

İç ve dış politikaya ilişkin gelişmeleri Dubai'deki üslerine aktardı.

AYLIK 20 BİN LİRA ÖDEME YAPILDI

Türkiye'deki Araplarla ilgili şahsi bilgilerin de yer aldığı raporlar hazırladı. Servis bunun karşığında Al Astal'a aylık 20 bin lirayı bulan ödemeler yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Ajanı El Astal, 15 Temmuz'u ve yeni bir darbe girişimi olasılığını raporladı.

TÜRKİYE ALEYHİNE İSTİHBARAT TOPLUYORDU

BAE Ajanı, MİT'in operasyonu ile 3 gün önce yakalandı. Onu yönlendiren istihbarat ajanı Ebu Ali de tespit edildi. O da Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakacak veri araştırması yapıyordu, Türkiye aleyhine istihbarat topluyordu.