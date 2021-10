MİT'in başarısı parmak ısırtıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) son yıllarda sınır dışında, bölgesel ve küresel terör örgütlerine karşı düzenlediği başarılı operasyonlar parmak ısırtıyor.

Özellikle sınır dışı operasyonlarda günden güne etkinliğini artıran MİT, Sadece PKK-KCK, YPG gibi ülkemizi tehdit eden bölgesel terör örgütleriyle değil, DEAŞ ve uzantıları gibi küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütlerinin de korkulu rüyası haline geldi.

Bu küresel operasyon başarısı ve etkin mücadele bir çok devleti Türkiye ile işbirliğine yönlendirdi. Geçtiğimiz aylarda bir İtalyan vatandaşının Somali’de teröristlerin elinden kurtarılması uluslararası destek talebi kapsamında MİT’in gerçekleştirdiği uluslararası operasyonların en somut örneklerinden biri oldu.

Özellikle son aylarda MİT’in TSK işbirliğinde gerçekleştirdiği PKK-KCK’ya yönelik operasyonlarda kanlı örgütün sözde yönetici kadrosundan bir çok isim etkisiz hale getirildi.

Peki son dönemde MİT’in yakaladığı bu başarıların arkasında ne var?

2014’te MİT Kanunu değişti

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklik öncesi MİT'in yetkisi, yurt dışından elde ettiği bilgileri ilgili kurumlara iletmekle sınırlıydı.

2014'te değişen MİT Kanunu'yla birlikte istihbarat yetkilileri, yabancıların ülkeye giriş-çıkışları; vize, ikamet, çalışma izni ve sınır dışı edilmesi gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunma yetkisine sahip oldu.

2015'te PKK’nın çözüm sürecini bitirmesinden sonra terör örgütü PKK üyelerine ve FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik operasyonlar arttı.

Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye, 100'ün üzerinde FETÖ üyesini farklı ülkelerden iadesini talep etti. Bu kişilerin bulunduğu yerlerin tespit edilmesinde, 2 yıl önce değişmiş olan yasa sonrası MİT rol oynadı. Çoğu Afrika ülkelerinden olmak üzere Balkan ülkelerinden, Orta Asya'dan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerden de 100'ün üzerinde kişi Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yeni binasının açılışındaki "DEAŞ başta olmak üzere küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütleriyle geniş bir coğrafyada sürdürdüğümüz etkin mücadele birçok devleti bizimle işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı da giderek artıyor" sözleri yeni dönemin işaretçisi olmuştu.

MİT, yedi yıl önce değişen yasayla birlikte aktif olarak bulunduğu ve kadrolaştığı bölgelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıkça sözünü ettiği operasyonlarda hızla rol almaya başladı.

İtalya, Moldova, Malezya…

Somali’li teröristlerinden elinden kurtarılan İtalyan vatandaşı MİT’in uluslarası yardım talebi kapsamında yaptığı tek operasyon değildi.

Moldovalı bir kadın ve dört çocuğu, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol Kampı'ndan çıkarak ülkelerine dönmek istedi. Moldova, Suriye'deki operasyon için MİT'ten yardım talep etti. MİT'in Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve çocuklarının yerlerini tespit etmesinin ardından Haziran ayında düzenlenen operasyonda beş kişi Suriye'den Türkiye'ye getirildi ve ardından ülkelerine gönderildi.

IŞİD'e katılan vatandaşlarının geri döndürülmesi için MİT'ten yardım isteyen ülkelerden biri de Malezya'ydı.

Malezya'da yaşayan Nur Fatihah Binti Samsudin, 2014'te eşi Muhammed Wanndy ile birlikte Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldı. Muhammed Wanndy, 2017'de Rakka'daki operasyonda öldü. Nur Fatihah da iki çocuğuyla birlikte bir kampa yerleştirildi. Nur Fatihah, eşi ölen IŞİD'li kadınların kaldığı kampta, IŞİD üyesi olan ancak para karşılığı kadınlara telefon sağlayan bir kişiye ulaştı ve bir telefon edinerek Malezya'daki ailesini aradı. Aileyle iletişim halinde olan, Malezya polisine bağlı olarak çalışan iç istihbarat birimi Special Branch (SB), Suriye içerisinde istihbarat operasyonları yürüten MİT ile iletişime geçti.

MİT’in operasyonuyla, Nur Fatihah ve iki çocuğu, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra yaklaşık üç hafta Hatay'da kaldı ve güvenlik yetkililerince sorgulandı. 5 Ekim 2018'de, Malezya istihbarat servisi ve MİT birlikte Nur Fatihah’ı İstanbul’da da sorguladı. Aynı gün SB yetkilileri, Nur Fatihah ve iki çocuğunu alarak Malezya'ya götürdü.

MİT, yabancı ülke istihbaratlarıyla ortak operasyonlarıyla, çoğu Suriye'de IŞİD'den olmak üzere 32 yabancı ülke vatandaşının kaçışında rol oynadı.

Bu operasyonların nasıl yürütülebildiği sorusu merak konusuydu...

Değişen MİT yasası ve siyasi iradenin güçlü desteği MİT’in ülke dışındaki operasyonlarda elini güçlendirdi. Coğrafyada güçlü bir kadrolaşma, altyapı ve sağlam haber kaynakları tesis eden MİT’in uluslararası başarısının sırrı burada.

PKK-KCK, YPG’ye karşı başarı

Son dönemde MİT özellikle Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde oldukça etkin bir hale geldi. Bu başarı genel olarak Türkiye’nin dış politika ve güvenlik politikalarındaki başarının sonucu olarak yorumlanıyor. Özellikle hendek-çukur operasyonlarıyla başlayan hareket kabiliyetindeki gelişim, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yoğunlaşan iç ve dış operasyon pratiği ve siyaseten yeni bir güvenlik vizyonuna geçiş yapılmış olması MİT’in bu parmak ısırtan başarılarının kaynağı olarak görülüyor.

Son dönem önemli MİT operasyonları

MİT son dönemde düzenlediği sınır ötesi operasyonlarda terör örgütlerinin sözde yönetici kadrolarından bir çok ismi etkisiz hale getirdi.

MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, MİT ve TSK'nın operasyonu ile Kandil'de etkisiz hale getirildi. Terörist Arıtürk'ün; 2015 yılında PKK/KCK'nın Suriye/Afrin'deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük'te görevlendirilerek, PKK/KCK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatının diğer ülkelerden temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği belirlendi.Teröristin ayrıca Kandil alanında üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük alan sorumluğunun yanında Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini yürüttüğü öğrenildi.

MİT'in operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Karaaslan'ın içinde bulunduğu araca Kamışlı-Haseke anayolu Eli Fero mevkisinde SİHA operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Karaaslan etkisiz hale getirildi.

MİT YBŞ’nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan’ı düzenlene operasyonla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), geçen günlerde Irak’ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla buluştuğu belirlendi. MİT, uzun süredir takip ettiği YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ı geçen günlerde PKK/KCK’nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirdi.

İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı, ilkbahar-yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda, 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini; 402 sığınak, mağara ve yer altı deposunun da imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen 'Eren' operasyonlarının, 15 Nisan'da başlatılan ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı. İlkbahar-yaz döneminde 9 bin 630 terör operasyonu planlanırken, 10 bin 850 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 4'ü kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 10'u turuncu, 17'si gri, 5'i renk kategorisinde yer almayan 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 402 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edildi. Operasyonda 242 mayın ve el yapımı patlayıcı, 271 silah, 258 el bombası ve 13 ton gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.