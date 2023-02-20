Mithat Çoruh hayatını kaybetti!
Bilkent Üniversitesi eski rektörü, Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh hayatını kaybetti.
Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Başkent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilkent Üniversitesi eski rektörü, Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh, 19 Şubat 2023, Pazar günü vefat etmiştir.
Merhuma rahmet, sayın Çoruh ailesine, yakınlarına ve Bilkent camiasına baş sağlığı dileriz.
Merhumun cenazesi 20 Şubat 2023 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camiinden son yolculuğuna uğurlanacaktır."
Mithat Çoruh kimdir?
Mithat Çoruh, Bilkent Üniversitesi eski rektörü, Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanıdır.
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