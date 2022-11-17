MİT’e her yer Türkiye!

Türkiye’ye 40 yıldır terörle diz çöktürmeye çalışanlar büyük hüsrana uğradı. Kurdukları, eğittikleri, donattıkları terör örgütleri sivil, asker, polis demeden 10 binlerce vatandaşımızı katlederken terörle mücadelede farklı bir aşamaya geçen Türkiye, yurt içinde olduğu kadar yurtdışında da başarılı operasyonlar gerçekleştirmeye başladı. Yani artık MİT için her yer Türkiye!

Bu çerçevede MİT tarafından son yıllarda terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’ye büyük darbe vuruldu. Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda terörist özellikle son dört yıl içinde ya öldürüldü ya da paketlenerek getirildi.

Operasyonlarda, örgütlerin sözde istihbarat gücüne de darbe vurularak planları bozuldu,

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör olayı Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli. Terör olayı 10 saat içinde tümüyle çözüldü. Bombayı bırakan terörist ile ona yardım ve yatıklık eden 50 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeleri kamuoyu ile paylaşırken, “Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda değerlendirmelerimiz var” dedikten sonra, operasyonlar yurt dışına da kaydırıldı.

Düzenlenen başarılı operasyon ile saldırıda PKK’lı teröristlere yardım eden Hüsam kod adlı terörist Suriye Azez’de yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yeni yapılanmasıyla birlikte bölgenin hakimi ve dünyanın en güçlü istihbarat örgütlerinden biri halini aldı.

Son yıllarda çok sayıda FETÖ’cü farklı ülkelerde paketlenip yurda getirilirken, PKK’lı teröristlerin başına da İHA’lar ve SİHA’larla ölüm yağdırılmaya başlandı. Aralarında terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey 100’e yakın ismi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Böylece, yurt içinde nefes alamayan teröristler yurt dışında da kendisini güvende hissedemez hale geldi.

Ajans Haber-Özel