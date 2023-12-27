MİT, PKK'ya göz açtırmıyor: Biri daha ortadan kaldırıldı!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.