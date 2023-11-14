MİT, Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi!

MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurt içinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran Remzi Avcı'nın tüm faaliyetlerini titizlikle takip etmeye başladı.

Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit eden MİT, Avcı'nın faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine operasyon kararı aldı.

Türkiye'nin sınırlarından 222 km derinlikli bir alanda gizlenen sözde Kerkük eyalet sorumlusu, MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.