AjansHaber.com.tr Gündem MİT Başkanlığı'nda devir teslim

MİT Başkanlığı'nda devir teslim

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na dün akşam İbrahim Kalın atanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA'da yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeni Kabine belli oldu!
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
Bakanlar belli oldu, 3 kritik koltuk boş kaldı!
Cami avlusunda cinayet!
Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı!
Kira artış oranı belli oldu!