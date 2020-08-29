Miss Turkey yarışmacısını danışman yapan İmamoğlu'na tepki

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine belediyesinde oda tahsis edilmesi tepki topladı. CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ "Çuvalların üzerinde yatmayın! Katılın Miss Turkey yarışmasına katılın! Ekrem İmamoğlu'yla poz verdin mi? Tamamdır" ifadelerini kullandı.

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edilmesi tepki topladı.

SAĞ: "EKREM İMAMOĞLU'YLA POZ VERDİN Mİ? TAMAMDIR. YÜZLERCE CHP'Lİ GENÇ İSYANDA"

CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olmasını eleştirdi, Büyükçekmece'de yüzlerce CHP'li gencin isyanda olduğunu ve ilçe yönetimini eleştirdiğini söyledi.

Hüseyin Sağ, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Sağ; "Ben size demedim mi? Çuvalların üzerinde yatmayın! Katılın Miss Turkey yarışmasına katılın! Ekrem İmamoğlu'yla poz verdin mi? Tamamdır.

Büyükçekmece'de yüzlerce CHP'li genç isyanda ilçe yönetimini eleştiriyorlar. Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Özge Türkyılmaz CHP'li İBB'de kariyer danışmanı oldu!" ifadelerini kullandı.

TÜRKYILMAZ; MİSS TURKEY GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Hiçbir kariyeri olmayan 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kariyer danışmanı olması eleştiriliyor. Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3. sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti.

"GÜZEL ODAMDAN GÜNAYDIN"

Özge Türkyılmaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını duyurdu ve "Güzel odamdan günaydın" ifadelerini kullandı.

TWİTTER VE İNSTAGRAM HESAPLARINI KAPATTI

Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ağustos 2020 tarihinde açtığı Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi'nde kariyer danışmanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olarak görevlendirilmesi sosyal medyada tartışıldı. Özge Türkyılmaz'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter ve İnstagram'daki kişisel hesaplarını kapattı.

TÜRKYILMAZ'DAN HASAN AKGÜN'E TEŞEKKÜR

Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz.Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Özge Türkyılmaz; Facebook hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu önemli günde bana verdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim başkanım" ifadelerini kullandı.