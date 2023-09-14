Mısır'ın yeni başkenti çölün ortasında yükseliyor!

Dünyanın en kalabalık kentleri arasında yer alan başkent Kahire'nin metropolitan alan nüfusu 20 milyonu aşıyor. Kalabalıklaşan şehre yeni bir çözüm için inşa edilen kent, başkent Kahire ve Kızıl Deniz arasında konumlandırılıyor.

Mısır parlamentosu, hükümet binaları, bakanlıklar ve büyükelçilikler Kahire'nin dışındaki bu yeni kente taşınacak. Çölün üzerinde sıfırdan inşa edilen kent için çalışmalara 2015'te başlanmıştı.

Yeni başkentin merkezinde, dünyanın en uzun bayrak direğinin yükseleceği mermer zeminli bir Halk Meydanı kurulacak. Meydanın iki yanında da Mısır Meclisi ve hükümet binası bulunacak.

Meydanın yanında ayrıca 107 bin kişi kapasiteli Büyük Cami, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Savunma Bakanlığı inşat çalışmaları da devam ediyor.