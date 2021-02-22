Mısır'dan İsrail'e beş yıl sonra dikkat çeken ziyaret

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Mısırlı Bakan'ın İsrailli yetkililerle "iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve özellikle doğal gaz sondaj çalışmaları" konularını görüşeceğini yazdı.

Yıllar sonra İsrail'i ilk ziyaret eden bakan

Gazete, Molla'nın son 5 yılda İsrail'i ziyaret eden ilk Mısırlı Bakan olduğuna dikkati çekti.

Molla'nın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile görüşeceği kaydedildi.

İsrail ziyareti kapsamında Molla'nın ayrıca Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve bazı enerji şirketlerinin yetkilileriyle de bir araya geleceği ifade edildi.

Masada gaz ihracı konusu var

İsrail merkezli "i24news" kanalının Arapça sayfasında yer alan haberde ise, Molla'nın İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından biri olan ve Tel Aviv'in Mısır'a gaz ihracının yolunu açan Leviathan sahasını ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonundaki haberde, Molla'nın İsrail'le Mısır'ı birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattını görüşeceği kaydedilirken, İsrail Hayom gazetesi de görüşmelerde, İsrail'in Mısır'a doğal gaz ihracatının ele alınacağını yazdı.

Mısır'dan açıklama gelmedi

Söz konusu haberlerle ilgili Mısır makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır, Ocak 2020'de resmi olarak İsrail'den doğal gaz ithaline başladı. İki ülke arasında yapılan anlaşmalara göre, İsrail önümüzdeki 15 yıl içinde Mısır'a 85 milyar metreküp gaz ihraç edecek.