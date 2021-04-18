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Mısır'da tren raydan çıktı: 100'den fazla yaralı

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raydan çıktı ve 4 vagon devrildi.

İsmini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

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