Mısır'da tren raydan çıktı: 100'den fazla yaralı

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raydan çıktı ve 4 vagon devrildi.

İsmini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.