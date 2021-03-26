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Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Reuters'ın bildirdiğine göre Mısır'ın kuzeyinde yer alan Sevhac şehrinde iki tren çarpıştı. Mısır Sağlık Bakanlığı'nın belirttiğine göre olayda, 32 kişini hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Süveyş Kanalı'nda Ever Green adlı geminin karaya oturmasıyla birlikte dünyanın yakından takip etmeye başladığı Mısır'da, korkutucu bir tren kazası yaşandı.

Ülkenin orta kesimindeki Sevhac bölgesinde iki tren kafa kafaya çarpıştı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, en az 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dönemde Mısır'da, tren raylarının eski olması nedeniyle tren kazalarının son zamanlarda arttığı ifade ediliyor.

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