Mısır ile Katar ateşkesin uzatılması için görüşüyor!

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, taraflar arasındaki "insani aranın" Katar ve Mısır'ın yoğun çabalarıyla son olarak bir gün uzatıldığını hatırlattı.

"İnsani ara" kapsamında 10'u İsrailli, 30'u Filistinli olmak üzere 40 esirin serbest bırakılacağını ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmeye devam edeceğini aktaran Raşvan, ateşkesin sağlanması, daha çok esirin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne yardım girişinin sürmesi hedefiyle "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için Mısır-Katar görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Raşvan, Mısır olarak her iki tarafı da üzerinde mutabakata varılan hususlara uymaya teşvik ettiklerini belirtti.