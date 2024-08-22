Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilerde yenş bir sayfa açılmıştı.

Bu ziyaretina ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Sisi, Beştepe'de resmi törenle karşılandıktan sonra iki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

Görüşmede, başta Gazze'de yaşanan insanlık dramı olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.