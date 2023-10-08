Mısır basınına göre ülkede iki İsrailli turist öldürüldü

Mısır yerel medyasında yayımlanan haberlere göre, İskenderiye’de bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist yaşamını yitirdi.

Bir Mısırlının da yaralandığı olayda, ateş açan polis ise gözaltına alındı.

Mısır resmi makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.