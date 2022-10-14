Mircea Lucescu: Rennes ve Fenerbahçe gibi değiliz!

Fenerbahçe'nin de bulunduğu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 4 maç sonunda sıfır puan ile son sırada kalan ve Avrupa Ligi'nden elenmesi kesinleşen Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, Rennes'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"Tüm problemlerimize rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz"

"Transfer piyasasında çok iyi işler yapmış, çok güçlü bir takıma karşı oynadık. 20-25 milyon Euro değerinde olan en az 15 oyuncuları var. Bu para demek. PSG'den sonra Fransa'nın en güçlü takımı Rennes. Ben takımımı sadece kutlayabilirim. Tüm problemlerimizi saha dışında bırakıp mücadele etmeye çalışıyoruz. Birbirinden çok farklı ve uzak yerlerde maçlar oynuyoruz. Sadece fiziksel olarak kondisyonumuz değil, mental gücümüz, diriliğimiz, konsantrasyonumuz birçok hataya neden oluyor. bir kornerden gol yedik bu yüzden. Doğru düzgün antrenman yapamadığımız bir dönemdeyiz. Oradan oraya taşınan bir takımız. Tüm takım pazar günü Shakhtar ile oynayıp, pazartesi ailelerini yeniden görebilmeyi umuyor. Ben bu takımı tüm zorluklara rağmen sahaya çıkabildiği için sadece kutlarım.” diye konuştu.

"Sürekli göçebe gibi gezen bir takımız"

"Kuralar çekildiği an söylemiştim, bu grup çok zordu ve bizim için hiç kolay olmayacaktı. Grupta oynadığımız 4 maçta da yenildik. Tekrar söyleyeyim o zaman. Sürekli göçebe gibi gezen bir takımız. Oyuncularım bu yorgunluklar nedeniyle ya maçta ya antrenmanda ağır sakatlıklar yaşıyorlar. 4 yenilgi aldık ama rakiplerimiz Rennes ve Fenerbahçe çok kaliteli oyunculara sahip kulüpler. Oyuncuları hızlı, akıllı ve yetenekli. AEK Larnaka'yı da gözden kaçırmamak gerekir. Hiç zayıf bir takım değil. İspanya, İtalya gibi liglerde oynamış tecrübeli, sert, kaliteli oyuncuları var. Gruptaki hiçbir rakip kolay değil." dedi.

"Shakhtar erteleme istemiyor"

"Shakhtar Donetsk ile pazar günü Lviv'de maça çıkmamızı istiyorlar. Federasyona 'maçı erteleyin, en azından pazartesi ya da salı gününe erteleyin' dedik. Shakhtar ise ertelemek istemiyor. Haberlere baktım ve Lviv'in bugün ağır şekilde bombalandığını okudum. Oyuncuların ruh hallerini ve düşüncelerini de biraz önemsemeleri lazım. Oyuncuları kolayca riske atmamak gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna, Dünya Kupası'na gidemiyor. FIFA ve UEFA'dan ligi 1-2 hafta uzatma konusunda izin aldık zaten. Şu koşullarda maçların ertelenmemesini diretmek boşuna. Koşullar çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

"Ukraynalı mülteciler geldi"

"Bugün Krakow Stadyumu'nun tribünlerine Ukraynalı mülteciler geldi. Rennesli taraftarlardan daha kalabalıklardı. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler ve moral verdiler. Yine de Rennes ve Fenerbahçe gibi bir iç saha avantajına sahip değiliz. Oyuncularım taraftarlar için ellerinden geleni yaptılar. Her biri için sonuna kadar savaştılar." diyerek sözlerini noktaladı.