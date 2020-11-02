Minik Elif'in ilk görüntüleri

İzmir depreminin adeta simgesi oldu Elif. Hepimize duygu dolu anlar yaşatan Elif'i Türkiye konuştu.

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i herkes merak etti.

Küçük kızın hastane odasındaki ilk görüntüsüne TRT Haber ulaştı. Elinde oyuncak olduğu görülen Elif, kameralara el salladı.

Minik Elif Türkiye'ye el salladı!



🔹65 saat sonra enkaz altından çıkarılarak Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede görüntülendi. Elif'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.#izmirdepreminde pic.twitter.com/ciQToMHttl — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020

Elif'in sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirilirken tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Fahrettin Koca yaklaşık 2 saat önce Elif'in sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."