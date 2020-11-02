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Minik Elif'in ilk görüntüleri

İzmir'de meydana gelen depremin üzerinden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in hastaneden ilk görüntüleri geldi.

İzmir depreminin adeta simgesi oldu Elif. Hepimize duygu dolu anlar yaşatan Elif'i Türkiye konuştu.

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i herkes merak etti.

Küçük kızın hastane odasındaki ilk görüntüsüne TRT Haber ulaştı. Elinde oyuncak olduğu görülen Elif, kameralara el salladı.

Elif'in sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirilirken tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Fahrettin Koca yaklaşık 2 saat önce Elif'in sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

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