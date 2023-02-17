Minik Azra hayata tutunamadı! 

Kahramanmaraş'ta merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altında kalan 4 yaşındaki Azra, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan sağ çıkarıldı.

Yaşanan deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmalara katılan bir personel enkazdan çıkarılan Azra´yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Sarsarak video çekti

Videoda küçük kızın yarı baygın bir şekilde personelin kucağında olduğu gözlemlendi. Videoyu sosyal medyada gören bazı kullanıcılar, arama-kurtarma personelinin Azra’yı kucağında sarsarak video çekmesine büyük tepki gösterdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Azra’nın minik bedeni hayata tutunamadı.

Ölüm nedeni

Küçük Azra’nın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, sağ kolda parçalı kırık, iç kanama, sol bacakta kırık ve ağır yaralanma olduğu öğrenildi.

Annesi enkazdan çıkamadı

Azra´nın annesi Fatma Malaç´ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç´ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.