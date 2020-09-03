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Mine Kırıkkanat Türk halkını aşağıladı

Mine Kırıkkanat'tan skandal sözler! Vatandaşı aşağıladı, ünlü isimler skandala sessiz kalmadı.

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, TELE 1'de konuk olduğu canlı yayın programında skandal sözlere imza attı. Türk milletini aşağılayan Kırıkkanat İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti. Kırıkkanat, "Tabiki cahillerimiz çoğunlukta... İran'ın kültür seviyesi bile bizden daha yüksek. Batı kültüründe devamlılık vardır." ifadelerini kullandı.

Kırıkkanat'ın sözleri sosyal medyada ünlü isimler, siyaset dünyası ve vatadandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

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