Kızıl Goncalar Dizisinin Zeynep’i, Mina Demirtaş kimdir?
Genç ve başarılı oyuncu Mina Demirtaş ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ilgi odağı olan Demirtaş’ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mina Demirtaş kimdir? İşte, Mina Demirtaş'a dair merak edilenler...
Kızıl Goncalar dizisi ile ekranda yıldızı parlayan Mina Demirtaş, Zeynep karakteri ile izleyiciler tarafından büyük takdir topluyor. Genç yaşına rağmen başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Demirtaş, izleyiciler tarafından da merak ediliyor. Peki, Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında? Mina Demirtaş nereli? Mina Demirtaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mina Demirtaş kimdir, kaç yaşında?
Mina Demirtaş, 2005 yılında İstanbul’da doğdu. 18 yaşında olan Mina Demirtaş, 1,65 cm boyunda ve 50 kilodur.
İstanbul'da eğitimine devam eden Demirtaş, oyunculuk kariyerine henüz 16 yaşındayken 2021 yılında "Akif" filmiyle adım atmıştır. Demirtaş, daha sonra ‘Kabahat’ ve ‘Beraber’ isimli filmlerde oyunculuk performansını sergiledi.
‘Kabahat’ filmindeki performansından dolayı Altın Koza Ödül Töreninde “Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.