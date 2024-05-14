Kızıl Goncalar Dizisinin Zeynep’i, Mina Demirtaş kimdir?

Kızıl Goncalar dizisi ile ekranda yıldızı parlayan Mina Demirtaş, Zeynep karakteri ile izleyiciler tarafından büyük takdir topluyor. Genç yaşına rağmen başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Demirtaş, izleyiciler tarafından da merak ediliyor. Peki, Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında? Mina Demirtaş nereli? Mina Demirtaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?