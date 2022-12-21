"Mimikten ceza verildi" iddialarına RTÜK'ten yanıt

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından çeşitli iddialarda bulunmuştu. Taşcı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi" demişti.

Taşcı iddialarına şöyle devam etmişti:

"Yayında 'terör mimikle övüldüğü' savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" ifadelerini kullanan Taşcı, "Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı" ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK'ten iddialara yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın iddialarını yalanladı. Şahin sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef RTÜK Üyemiz Sayın İlhan Taşçı her zamanki gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek "mimik" üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur.

Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucusu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir.

Kurum olarak bu programda olduğu gibi hiçbir programda veya yayında terör örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara veya söylemlere müsamha etmeyeceğimizin ve konunun da yakından takip edilmeye devam edileceğinin bilinmesini isteriz. İlk duduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir."