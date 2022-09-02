Milyarderler listesinde değişiklik
Dünyanın en zenginleri listesinde değişiklik yaşandı. Hintli Gautam Adani, LVMH Kurucusu Bernard Arnault'yu sollayarak dünyanın en zengin 3. insanı oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Adani'nin serveti yılın ilk 9 ayında 64.4 milyar dolar yükseldi. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...
Elon Musk
Serveti: 246 milyar dolar
Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, yatırımcı ve girişimci. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'nın ve uzay hizmetleri şirketi SpaceX'in CEO'su.
Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX
Ülke: ABD
Jeff Bezos
Serveti: 151 milyar dolar
Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı. Dünya genelinde e-ticaretin gelişmesinde büyük rol oynadı. Dünya çapında faaliyet gösteren Amazon'un kurucusu.
Servetinin kaynağı: Amazon, Blue Origin
Ülke: ABD
Gautam Adani
Serveti: 141 milyar dolar
Hintli bir milyarder sanayici. Hindistan'da yer alan en büyük liman işletmecisi ve çok uluslu bir holding olan Adani Group'un başkanı ve kurucusu. Adani Group hisselerinin bu yıl içinde yüzde 95 oranında yükselmesiyle, elde etmiş olduğu serveti kendisine Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk üçe giren ilk Asyalı unvanını kazandırdı.
Servetinin kaynağı: Adani Group
Ülke: Hindistan
Bernard Arnault
Serveti: 130 milyar dolar
Fransız iş insanı. Fransa'nın en zengini insanı, dünyanın ise en büyük lüks eşya üreticisi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürü.
Servetinin kaynağı: LVMH, Christian Dior SA
Ülke: Fransa