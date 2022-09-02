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Milyarderler listesinde değişiklik

Dünyanın en zenginleri listesinde değişiklik yaşandı. Hintli Gautam Adani, LVMH Kurucusu Bernard Arnault'yu sollayarak dünyanın en zengin 3. insanı oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Adani'nin serveti yılın ilk 9 ayında 64.4 milyar dolar yükseldi. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...

Elon Musk

Serveti: 246 milyar dolar

Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, yatırımcı ve girişimci. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'nın ve uzay hizmetleri şirketi SpaceX'in CEO'su. 

Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX

Ülke: ABD

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Jeff Bezos

Serveti: 151 milyar dolar

Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı. Dünya genelinde e-ticaretin gelişmesinde büyük rol oynadı. Dünya çapında faaliyet gösteren Amazon'un kurucusu. 

Servetinin kaynağı: Amazon, Blue Origin

Ülke: ABD

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Gautam Adani

Serveti: 141 milyar dolar

Hintli bir milyarder sanayici. Hindistan'da yer alan en büyük liman işletmecisi ve çok uluslu bir holding olan Adani Group'un başkanı ve kurucusu. Adani Group hisselerinin bu yıl içinde yüzde 95 oranında yükselmesiyle, elde etmiş olduğu serveti kendisine Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk üçe giren ilk Asyalı unvanını kazandırdı.

Servetinin kaynağı: Adani Group

Ülke: Hindistan

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Bernard Arnault

Serveti: 130 milyar dolar

Fransız iş insanı. Fransa'nın en zengini insanı, dünyanın ise en büyük lüks eşya üreticisi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürü. 

Servetinin kaynağı: LVMH, Christian Dior SA

Ülke: Fransa

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