Millilerin dünya kupası yolunda ilk sınavı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takım, bugün sahasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Bugün saat 20.00'de oynanacak mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev yapacak. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki ilk sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

2021 YILINDAKİ İLK MAÇ

A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

SON MAÇTA FARKLI GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak(Merih Demiral), Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Hollanda: Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Owen Wijndal, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Memphis Depay

TARİHTE 222 GALİBİYET

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.