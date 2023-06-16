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Millilerimiz uzatmada kazandı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan milliler grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı.

Mücadele 3-2 A Milli Takımımızın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; Abdülkerim, Emsis, Cengiz, Embers ve İrfan Can'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 3. maçında 6 puana ulaşan milli takım, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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