Millilerimiz uzatmada kazandı!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan milliler grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı.
Mücadele 3-2 A Milli Takımımızın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; Abdülkerim, Emsis, Cengiz, Embers ve İrfan Can'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 3. maçında 6 puana ulaşan milli takım, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
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