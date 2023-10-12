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Millilerimiz Hırvatistan'ı evinde mağlup etti!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye Hırvatistan'la karşılaştı. Millilerimiz Hırvatistan'ı evinde Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Opus Arena'da oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0 kazandı.

Millilere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla Ay-yıldızlı ekibimiz grubunda 13 puanla zirveye oturdu. Bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. A Milli Takım gruptaki 7. maçında pazar günü Letonya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

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