Millilerimiz Hırvatistan'ı evinde mağlup etti!
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye Hırvatistan'la karşılaştı. Millilerimiz Hırvatistan'ı evinde Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Opus Arena'da oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0 kazandı.
Millilere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Bu sonuçla Ay-yıldızlı ekibimiz grubunda 13 puanla zirveye oturdu. Bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. A Milli Takım gruptaki 7. maçında pazar günü Letonya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise deplasmanda Galler ile karşılaşacak.
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