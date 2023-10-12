Millilerimiz Hırvatistan'ı evinde mağlup etti!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Opus Arena'da oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0 kazandı.

Millilere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla Ay-yıldızlı ekibimiz grubunda 13 puanla zirveye oturdu. Bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. A Milli Takım gruptaki 7. maçında pazar günü Letonya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise deplasmanda Galler ile karşılaşacak.