Milliler İspanya'ya boyun eğdi

17 Yaş Altı Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasındaki ilk maçına çıktı.

Ay-yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında Ness Ziona'da İspanya ile karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla İspanya oldu.

İspanyollara galibiyeti getiren golleri 41'de Dani Rodriguez ve 53'te Iker Bravo attı.

Grubun diğer maçında ise saat 17:30'da Sırbistan ile Belçika kozların paylaşmıştı ve maç 1-1 berabere sona ermişti.

17 Yaş Altı Milli Takımı, cuma günü Sırbistan ile haftaya pazartesi günü ise grubun son maçında Belçika ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleler de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar