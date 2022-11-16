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Milliler, İskoçya'yı 2-1 mağlup etti!

Miller, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

Milliler hazırlık maçında İskoçya'yla karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı. 

Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü de 62. dakikada John McGinn'den geldi. 

A Milli Takımımız, bir sonraki hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya'yla karşılaşacak.

 

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