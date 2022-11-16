Milliler, İskoçya'yı 2-1 mağlup etti!
Miller, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.
Milliler hazırlık maçında İskoçya'yla karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı.
Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü de 62. dakikada John McGinn'den geldi.
A Milli Takımımız, bir sonraki hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya'yla karşılaşacak.
Yorumlar