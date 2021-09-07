Milliler Hollanda'da zirve yarışında

Milli Takım 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Holanda'ya konuk olacak. Johan Cruijff Arena'da saat 21.45'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniela Orsato yönetecek.

Grupta 11 puanla zirvede yer alan Ay-Yıldızlılarımız en yakın takipçisi Hollanda karşısında zirve yarışı verecek. Milli Takım bu maçtan üç puanla ayrılması halinde grupta büyük avantaj yakalayacak. Millilerimiz İstanbul'da oynanan ilk maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup etmişti.

Milli Takım'ın Hollanda maçı 11'i de netleşmeye başladı. Şenol Güneş'in Karadağ maçının son anlarında yediği golle tartışılan Altay Bayındır'ın yerine kalede yeniden Uğurcan Çakır'a şans vermesi bekleniyor. İşte her iki takımın muhtemel 11'leri:

Hollanda: Bijow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaaessen, Berghuis, Malen, Depay

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Taylan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak