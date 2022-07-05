Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş altın madalya kazandı

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş de kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre kurbağalama finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03’lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, 1.00.19’luk derecesiyle Emre Sakçı da gümüş madalya kazandı.