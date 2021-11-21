Milli yıldız Zehra Güneş hayranlarını üzdü

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Zehra Güneş, sporseverleri üzdü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Güneş, Instagram paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı yeni pozlarla magazin gündemine düşen Güneş, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda daha bulundu.

Genç yıldız, söz konusu paylaşımda, sakatlığına ilişkin bilgi verdi.

"Herkese teşekkürler"

Zehra Güneş, bahse konu paylaşımına, şu notu düştü:

"Geçtiğimiz günlerde omzumda meydana gelen sakatlığın tedavi süreci halihazırda sürüyor. Ne yazık ki sakatlıklar profesyonel spor hayatının bir parçası ve bununla baş etmek durumundayız.

Neyse ki problem çok büyük değil, yalnızca biraz zaman geçmesi gerekiyor. An itibarıyla tek dileğim kuvvetli bir şekilde sahalara tekrar dönmek ve takımıma yeniden katkı yapmak.

Bunları gerçekleştirebilmek için gece gündüz çalışıyorum. Merak eden, ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"