Milli yıldız Hull City'de!

Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor macerası sona erdi. Bordo-Mavililerde kadro dışı bırakılan milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor anlaşmayı duyurdu

Trabzonspor Kulübü'n den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır." ifadelerine yer verildi.