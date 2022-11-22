Milli yıldız Beşiktaş'a mı gidiyor?

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında önce ilk 11’e, ardından A Milli Takım’a geçiş yapmıştı. Başarılı forvet, saha içindeki katkıları haricinde saha dışında da etkin bir rol oynuyor.

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Fanatik'te yer alan habere göre Cenk Tosun'un, Çekya’yla oynanan maç öncesinde Cengiz Ünder’le yaptığı sohbette yıldız ismi Beşiktaş’a davet ettiği bildirildi. Başarılı oyuncunun, “Galatasaray ile transfer haberlerin çıkıyor. Bizim takıma gel. Sağ kanatta oynar, başarılı olursun. Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

8.4 milyon euro

Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’yla yol ayrımında bulunan Cengiz Ünder’in ise ilk etapta kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planlasa da istediği teklifin gelmemesi halinde rotayı Türkiye’ye çevirebileceği konuşuluyor. Bu sezon Marsilya formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Cengiz, 1 asistle oynamıştı.