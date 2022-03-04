Antalya'da düzenlenen Aiko-Aif Ashihara Dünya Şampiyonası'nda milli wushucu Beyzanur Karakaya, dünya şampiyonu oldu.

Ankara EGO Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda 50 kiloda yarışan Beyzanur Karakaya finale çıktı. Milli sporcu finalde karşılaştığı Alman rakibi Anna Lisa'yı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Aynı klasmanda yarışan 60 kiloda yarışan Esra Janset Alıç ise Kazak rakibine finalde elenerek dünya ikinciliğini elde etti.