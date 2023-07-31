Milli voleybolcuya korkunç tehdit: "Yüzüne asit atacağım"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın, FIVB Milletler Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun ardından 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler almaya başladı.

Sabah'ın haberine göre; Mustafa N. isimli kişi "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı.

Saldırgan kişi Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı takımına yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" tehditlerinde bulundu.

Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan yıldız voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.