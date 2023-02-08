Milli voleybolcular depremde hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce insan yakınlarını kaybederken, spor dünyası da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi. Malatya Kırçuval Hotel'in enkazında kalan milli voleybolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı.

9 yıl boyunca Galatasaray forması giydi

9 yıl Galatasaray alt yapısında oynayan Mehmet Can Ağırbaş, genç milli takımlarda da forma giymişti. 25 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda Gebze Belediyesi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olmuştu.

Emincan ise olimpik sporcuydu

Emincan Kocabaş ise, Mehmet Can gibi 25 yaşındaydı ve milli takım formasını giymişti. 1995 doğumlu oyuncu, Milli Takım ile 2013'teki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.