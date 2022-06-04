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Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten anlamlı ziyaret

Milli voleybolcu Zehra Güneş, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem’i ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en büyük hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmek olduğunu açıklayan Ömür’e, milli oyuncu sürpriz yaptı.

Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi’nde Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ömür’ü evinde ziyaret etti.

Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.

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