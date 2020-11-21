Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ufuk Sarıca’dan boşalan A Milli Takım Başantrenörlük görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Ene ile pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda dün başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrılmıştı. TBF, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sarıca’dan boşalan başantrenörlük görevine Orhun Ene’nin getirildiğini açıkladı.

TBF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır."