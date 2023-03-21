Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı!

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Kuntz'tan uyarılar

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenmanı sık sık durdurarak oyuncuları uyardı.

Kuntz'un, milli oyuncuları daha fazla ve hızlı pas yapmaları konusunda sert bir şekilde uyardığı görüldü.

Stefan Kuntz'un saha içinde oyuncularla yaptığı konuşmayla başlayan idman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kale çalışmasının ardından yarım sahada taktik çalışmayla tamamlandı.

İdmanı yarıda bıraktı

Çalışmanın son bölümünde sağ bacağından sakatlanan Eren Elmalı idmanı yarıda bıraktı. Bacağı sarılan Eren, tedavisi için tesislere götürüldü.

Ay-yıldızlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.