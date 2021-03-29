Milli takımda koronavirüs şoku: 3 oyuncu pozitif

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımızda koronavirüs şoku yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş ile görüştüğünü açıklayan Mustafa Denizli, milli takımda testi pozitif çıkan oyuncular olduğunu ve resmi açıklamanın yapılacağını söyledi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımımızda, koronavirüse yakalanan futbolcuların olduğu öğrenildi.

A Spor'da yayınlanan programda konuşan gazeteci Ender Bilgin, A Milli Takımda 3 oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Programda konuk olan yer alan teknik direktör Mustafa Denizli ise, A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bu durumu konuştuğunu söyledi.

"NEGATİF ÇIKMA ŞANSI DÜŞÜK"

Güneş ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatan Mustafa Denizli, "Akşam Şenol Hoca ile konuştum. 'Yarın (bugün) da test yapılacak ama negatif çıkma şansı çok düşük' dedi bana" ifadelerini kullandı.