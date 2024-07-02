Milli Takım zafer yolunda Avusturya karşısında!

EURO 2024'te F Grubu'nda oynadığı son maçta Çekya'yı 2-1 ile geçen ve grubunu 2. sırada tamamlayan Türkiye son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olmuştu.

Milli Takım, bu akşam Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Avusturya arasındaki zorlu müsabaka 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Avusturya galibiyette önde

İki ülkenin milli takımları daha önce 17 kez karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı ekip söz konusu maçlarda 7, Avusturya 9 galibiyet elde etti. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Portekizli hakem düdük çalacak

Türkiye - Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını vatandaşları Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşma Leipzig'de oynanacak.

Muhtemel 11'ler

Avusturya: Patrick Pentz, Maximilian Wöber, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Nicolas Seiwald, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Patrick Wimmer, Marko Arnautovic, Florian Grillitsch.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, İsmail, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.