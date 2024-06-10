Milli takım Polonya'ya mağlup!

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Polonya’ya 2-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın Polonya ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçı PGE Narodowy Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Balazs Berke düdük çaldı. Balazs Berke’nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve Balasz Szert yaptı. A Milli Futbol Takımı mücadeleye, “Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy” ilk 11’yle başladı.

Polonya ise “Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Slisz, Piotrowski, Frankowski, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski” kadrosuyla sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısını Polonya, 12’nci dakikada Karol Swiderski’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede hücumlarını artıran A Milli Futbol Takımı, 77’nci dakikada Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle eşitliği sağladı. 90’ıncı dakikada sahneye çıkan Nicola Zalewski, topu ağlara göndererek Polonya’ya 2-1’lik galibiyeti getirdi.