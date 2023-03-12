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Milli Takım 3 Bant Bilardo'da dünya şampiyonu oldu

A Milli Takım'ı temsil eden Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir Almanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo'da dünya şampiyonu oldu.

A Milli Takımımız Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir 3 Bant Bilardo'da üst üste 3, toplamda ise 7. dünya şampiyonluğunu elde etti.

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye finalde karşılaştığı İsveç'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

Karşılaşmalarda Semih Saygıner rakibi Torbjörn Blomdahl'ı 40-29 yendi. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson’ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti.

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