Milli Takım 3 Bant Bilardo'da dünya şampiyonu oldu

A Milli Takımımız Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir 3 Bant Bilardo'da üst üste 3, toplamda ise 7. dünya şampiyonluğunu elde etti.

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye finalde karşılaştığı İsveç'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

Karşılaşmalarda Semih Saygıner rakibi Torbjörn Blomdahl'ı 40-29 yendi. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson’ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti.