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Milli sporcu Gülnaz Coşkun, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Gülnaz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen ile karşılaştı.

İki sporcu, atışlarda aynı puanları topladı ve ilk 2 set, 2-2'lik eşitlikle geçildi.

Üçüncü ve dördüncü sette eşitliği bozan Gülnaz, rakibini 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

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