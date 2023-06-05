Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldı.

Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Terörü kaynağında yok etmek gayretiyle, yurt içinde ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonlar yapılmıştır ve yapılmaya da devam edecektir.

Yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere ulaşılmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir.



2 devlet tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geldiğinde çalıştık, destekledik, desteğimizi sürdüreceğiz.

Tahıl sevkiyatı anlaşması için hazırlık aşamasında etkin, önemli, yapıcı ve çözüm odaklı üstlenmiştir Türkiye. Eşzamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları da yapabildik, icra ettik. TSK'nın tüm bu faaliyetlerinin yanında 6 Şubat deprem felaketiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımız olmak üzere omuz omuza çalışmak suretiyle bakanlığımız tüm imkanlarını seferber etmiştir, çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmalar normalleşinceye kadar devam edecektir, hiçbir depremzede kardeşimiz yalnız değildir.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu seviyelere ulaşması için tüm devlet büyüklerimizi, asil milletimizi minnetle anıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edilen hayati görevi siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte icra etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Görevi süresince biz çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu uyumlu çalışma ortamından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum.

MSB göreviniz içinde devlet, millet için yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacak, şükranla anılacaktır.

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum. Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.